PKK'nın Kuzey Irak yapılanmasına 'bir Pençe' daha! 7 terörist öldürüldü
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, hava harekatı ile 7 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.