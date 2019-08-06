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PKK'nın Kuzey Irak yapılanmasına 'bir Pençe' daha! 7 terörist öldürüldü

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PKK'nın Kuzey Irak yapılanmasına 'bir Pençe' daha! 7 terörist öldürüldü

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatı ile 7 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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