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İstanbul'da maganda sürücüler şaşırtmadı o anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Sultangazi'de yol kenarına park ettiği minibüsüne binen sürücü, otobüs şöförünün yanından geçemediği için çaldığı kornaya sinirlendi. Aracını otobüsün önüne kırarak aynasını parçaladı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Sultangazi eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde seferini yapan halk otobüsü yol kenarına park edilen kapalı kasa minibüs yüzünden yoluna devam edemedi. Minibüs sürücüsü kapısını açarak aracına bindiği esnada otobüs şoförü kornaya basarak tepki gösterdi. 

“Kapıyı neden açık bırakıyorsun”

Otobüs şoförünün, “Kapıyı neden açık bırakıyorsun?” cümlesine “nasıl gireceğim?” diyerek karşılık veren minibüs sürücüsü öfkelendi. Kısa süreli tartışmanın ardından halk otobüsü şoförü yoluna devam etti. Kısa bir süre sonra harekete geçen minibüs şoförü, otobüsün önüne kırarak aracıyla da aynasını kırdı. Yoluna devam eden minibüs sürücüsü birkaç metre sonra durdu. Bunu gören otobüs şoförü de araçtan inerek minibüsün yanına gitti. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. 

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