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Adana'da 18 gündür aranan yaşlı adam parçalanmış halde bulundu

Adana'da 18 gündür aranan yaşlı adam parçalanmış halde bulundu

ADANA Kozan'da 18 gün önce kaybolan ve her yerde aranan yaşlı adamın cesedi mısır tarlasında yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu.

İlçeye bağlı Kamışoba Mahallesi'nde oturan kızını görmek için Ceyhan ilçesinden Kozan'a gitmek üzere ayrılan Aşır Zurnaçalar, iddiaya göre birkaç gün kaldıktan sonra 17 Temmuz tarihinde kendi evine gitmek için Kozan'dan yola çıktı.

Arama çalışması 18 gün boyunca sürdü

Ceyhan'daki ikametine dönmediği kaydedilen Zurnaçalar'a ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. 18 gün boyunca arama çalışmasını sürdüren jandarma ekipleri, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gaziköy Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında ceset buldu.

Cesedi yırtıcı hayvanlarca parçalanmış

Vücudunun çeşitli yerleri yırtıcı hayvanlarca parçalanan cesedin, yanında bulunan baston ve kıyafetlerinden cesedin Aşır Zurnaçalar'a ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Zurnaçalar'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

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