Akgöl Karagöl Tecer kurudu! Burdur Gölü alarm veriyor

Küresel ısınma, kaçak kuyular ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle göllerimiz kuruyor. Göller bölgesindeki Akgöl ile Karagöl ve Tecer Gölü kurudu. Burdur Gölü de alarm veriyor.

Göller Bölgesi'nde kuruyan su kaynakları nedeniyle kuş popüasyonunun da azaldığına dikkat çeken Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Erol Kesici, "Kuşların gelmemesi zararlı böceklerin artmasına ve orada tarım yapanların daha çok pestisit kullanmasına neden olacak” uyarısında bulunurken, Tarım ve Orman Bakanlığı da 3 kritik gölde su seviyelerini artırmak için çalışıldığını açıkladı.

Göllerimiz kuruyor

Milliyet gazetesinden Gökhan Kam'ın haberine göre, son yıllarda başta küresel ısınma olmak üzere Göller Bölgesi ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde göller, bilinçsiz tarımsal sulama, kaçak sondajlar, kaynaklarını besleyen dağlardaki maden ocakları ve kaynak derelerine su akışını engelleyen gölet projeleri nedeniyle hızla su kaybı yaşıyor. Flamingoların en önemli uğrak yerlerinden biri olan Göller Bölgesi'ndeki Akgöl, geçtiğimiz haziran ayında tamamen kurudu. Karagöl ve Tecer Gölü de Akgöl'le aynı kaderi paylaştı.

Kurumalarındaki etmenler

Göllerin kurumasında bir çok etmen olduğunu belirten Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Başkanı Erol Kesici, "Ülkemizde çok aşırı ve bilinçsiz su kullanımı var. Göllerin etrafında çok sayıda resmi veya resmi olmayan kaçak kuyular var. Düzgün bir tarım ve sulama politikasına ihtiyacımız var” dedi.

"Psikolojik kriz var"

Başkan Erol Kesici, şunları söyledi: Su kaybını etkileyen etmenlerden bir tanesi de aşırı buharlaşma. Su azaldığı zaman buharlaşma etkisi daha fazla oluyor. En son Akgöl kurudu. Burada yaşayan bir sürü kuş vardı. Artık o kuşların buraya gelmesi söz konusu değil. Buraya gelen kuşlar zararlı böceklerle besleniyorlardı. Bu tarıma çok büyük etki edecek. Kuşların gelmemesi zararlı böceklerin artmasına ve orada tarım yapanların daha çok tarım ilacı kullanmasına neden olacak. Bir de daha çok su depolamaya neden olan psikolojik kriz var.

Burdur, Meke ve kuyucuk izleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ise göller ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: DSİ tarafından 116 doğal gölde su seviyeleri periyodik olarak izlenmektedir. Tarımsal maksatli aşırı su kullanım talepleri veya bilinçsiz su kullanımları göllerin kurumasına neden olmaktadır. Geçmiş yıllarda çeşitli sebepler sonucunda bozulmuş sulak alanların rehabilitasyonu ve restorasyonu çalışmaları başarıyla yapılmaktadır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde birçok sulak alanımız kuruma noktasından kurtularak eski sucul ekosistemine kavuşturulmuştur. Öncelikle üstünde durduğumuz ve su seviyesinde isteğimiz durumda olmayan 3 göl bulunmaktadır. Bunlar Kars Kuyucuk Gölü, Konya Meke Gölü ve Burdur Göl'ü olup bu göllerin su seviyelerini artırmak için çalışmalar devam etmektedir.