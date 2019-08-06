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Polis ekipleri şüphelendi kaçırmaya çalışıyordu yakalandı

İhlas Haber Ajansı
Polis ekipleri şüphelendi kaçırmaya çalışıyordu yakalandı

Van’ın Erciş ilçesinde polis ekiplerince yapılan aramada 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. 

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince, Ağrı-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı traktörde arama yapıldığı belirtildi.

Aramada, traktöre bağlı römorkun tabanına zulalanmış vaziyette toplam 5 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü E.Y. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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