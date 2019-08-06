YKS tercih sonuçları ÖSYM açıklanıyor TC ile YKS sonucu öğrenme

YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM sonuç sayfasında. Üniversite tercihlerini yapan öğrencilerin YKS tercih sonuçları bayram öncesi yani en geç 9 Ağustos cuma gününe kadar açıklanacak. Peki YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır, ÖSYM sonuç sorgulama sayfası nasıl açılır?

YKS tercih sonuçları açıklanıyor artık son günler. Binlerce öğrenci hayalindeki üniversiteye yerleşmek için tercihini yaptı ve gözünü ÖSYM'nin YKS sonuç sayfasına çevirdi. YKS tercih sonuçlarının kurban bayramı öncesi yani 9 Ağustos cuma gününden önce açıklanması bekleniyor. YKS tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen öğrenciler için yeniden ek yerleştirme yapılacak. Üniversite kayıtları ise 19 Ağustos'tan itibaren başlayacak.

Peki YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından nasıl açıklanır? YKS tercih sonuçları açıklandığı an sayfamızda olacak... Öğrenciler YKS tercih sonuçlarını TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulayacak. YKS sonuç belgesi posta ile adrese gönderilmeyecek.

YKS tercih sonuçlarının açıklanması ardından istedikleri üniversiteye yerleşenler kayıtlarını yaptıracak, yerleşemeyen adaylara ise ya ek yerleştirme bekleyecek ya da bir yıl daha hazırlanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı’ndan önce açıklanacağını bildirdi.

YKS TERCİH SONUÇLARI BU HAFTA AÇIKLANACAK: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı’ndan önce açıklanacağını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı. Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

YERLEŞEMEYENLER İÇİN BİR ŞANS DAHA OLACAK: YKS ek yerleştirme süreci, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Üniversite kayıtlarının 19 Ağustos’ta başlaması bekleniyor.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek. İşte, o belgelerin listesi;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.