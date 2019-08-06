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Ankara'da kritik zirve! ABD'li askeri yetkililer ile Güvenli Bölge toplantısı

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Ankara'da kritik zirve! ABD'li askeri yetkililer ile Güvenli Bölge toplantısı

SURİYE'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan "Güvenli Bölge'ye" ilişkin ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmeler bugün ikinci gününde. Toplantı başlarken ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Ankara ile anlaşmayı umut ediyoruz." açıklaması yaptı.

Ankara'da yapılan toplantının ilki önceki gün yapıldı. Toplantı sonrası sadece bugün için toplantılara devam edileceği bilgisi paylaşılırken görüşmelerin daha ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı saat 10.30’da MSB/Ankara'da başlamıştır." denildi.

Türkiye PYD kontrolünde olan bölgede 32 kilometrelik bir güvenli bölge hattı kurmak istiyor. Bu hat Münbiç'ten başlıyor, Kobani'yi içine alıyor ve Irak sınırında bitiyor. 

"Ankara ile anlaşmayı umut ediyoruz"

Toplantı başlarken ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyine yapılacak herhangi bir operasyon kabul edilemez. Ankara ile anlaşmayı umut ediyoruz." açıklaması yaptı.

"Türkiye’nin sınır ötesinde tek taraflı adımlarını engelleyeceğiz"

Tokyo ziyaretinde konuşan ABD’li bakan, ‘Türkiye’nin sınır ötesinde tek taraflı adımlarını engelleyeceklerini’ belirtti. Esper, ‘ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) terk etmek gibi bir ‘arzusu’ olmadığını belirtse de, Türkiye tarafından düzenlenecek herhangi bir operasyonda SDG’yi korumak için fiilen devreye girip girmeyeceklerine dair ayrıntı vermedi.

“Türkiye’nin tek taraflı bir adımını kabul edilemez bulduğumuz açık” diyen Esper, “Yapacağımız şey, ABD, Türkiye ve SDG’nin Suriye’nin kuzeyinde paylaştığı karşılıklı çıkarlara zarar verecek tek taraflı sınır ötesi adımları engellemek” ifadelerini kullandı. ABD’li bakan, Ankara’da şu an yapılmakta olan heyetler arası görüşmede bir anlaşma sağlanacağından ‘umutlu olduğunu’ da ekledi.

Ankara'da neler konuşulacak?

Amerikan gazetesi Washington Post dün yayımladığı bir haberde, SDG kontrolündeki bölgeye Türkiye’nin askeri harekât düzenlememesi için son bir girişim başlatacağını öne sürmüştü. Haberde, Amerikan yönetiminin ‘Türkiye’nin iki hafta içinde böyle bir adım atmasını beklediği’ belirtilmiş ve Ankara’da yapılacak görüşmede harekâtı önlemek için ‘son bir teklifte bulunacağı iddia edilmişti.

Amerikalı yetkililere dayandırılan haberde, Türkiye’ye sunulacak önerinin bazı maddeleri şöyle sıralanmıştı:
-ABD ile Türkiye’nin, Suriye-Türkiye sınırında yaklaşık 14.5 kilometre (dokuz mil) derinliğinde ve 140 kilometre (87 mil) uzunluğunda bir bölgede ortak operasyon düzenlemesi,

-‘Kürt savaşçıların bu bölgeden çıkarılması’,

-Bu bölgedeki Kürt mevzilerinin ortadan kaldırılması,

-Sonrasında ABD ile Türkiye’nin bu bölgede ortak devriye düzenlemesi.

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