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Motosikletiyle önünde seyreden araca çarptı polis memuru yaralandı

Demirören Haber Ajansı
Motosikletiyle önünde seyreden araca çarptı polis memuru yaralandı

İSTANBUL Gayrettepe D-100 Karayolu mevkiinde motorize trafik timlerinde görevli polis memuru, motosikletiyle önüde seyir halinde giden ticari araca çarptı. Kazada polis memuru yaralandı. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu 15 Temmuz şehirler Köprüsü istikametinde trafik yoğunlaştı.

Kaza D-100 Karayolu Gayrettepe mevkii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre  ''Şahinler'' olarak bilinen motorize trafik timlerinde görevli polis memuru kullandığı motosikletle, önünde giden hafif ticari çarptı.

Kazada polis memuru motosikletten düşerek yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayı haber alan polis memurunun mesai arkadaşları da kaza yerine geldi. Yaralı polis, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza yapan motosikletin çekiciye yüklenmesinin ardından trafik yoğunluğu normale döndü.

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