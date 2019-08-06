Adıyaman'da orman yangını 10 hektarlık alan kül oldu

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 10 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Adıyaman'ın Meydan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve köylülerin de müdahalede bulunduğu orman yangını, iki saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.