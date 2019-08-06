13 farklı ülkenin genci Büyükçekmece'de ağırlandı

Büyükçekmece Belediyesi ve AIESEC adlı öğrenci değişim derneği işbirliğiyle düzenlenen WESTFEST Projesi kapsamında 13 farklı ülkeden 17 genç Büyükçekmece’de misafir oldu.

Büyükçekmece’nin ve 20’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin tanıtımı için video - fotoğraf çekimleri, röportajlar ve araştırmalar yapan gençler bir projeye imza attı. 6 hafta süren çalışmalarının ardından Büyükçekmece’den ayrılan dünya gençleri Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e misafirperverliklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Büyükçekmece için büyük emek verdiler

Gençlerin yapmış olduğu çalışmaları inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece’miz için çalışan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. WESTFEST Projesi için ülkelerinden ve ailelerinden ayrılarak 6 hafta boyunca Büyükçekmece’de kaldılar. Büyükçekmece için büyük emek verdiler. 13 farklı ülkeden ilçemize gelen gençleri memnun edebildiysek ne mutlu bize. 20’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde de ciddi bir efor sarf ettiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.