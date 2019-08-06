CHP'li Sera Kadıgil'i Kemal Kılıçdaroğlu'na şikayet etti mi? Burhan Şeşen İnternethaber'e konuştu

AK Parti'ye destek verdiği iddia edilen sanatçı Ahmet Koç için kulis yaptığı konuşulan CHP Milletvekili Sera Kadıgil'in dosyasının Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiği bilgisi kulislerde yer alırken MÜYOR-BİR Başkanı Burhan Şeşen, İnternethaber'e konuştu.

MÜYOR-BİR adlı sanatçı kuruluşu, CHP Milletvekili Sera Kadıgil'in Mart ayındaki genel kurulda, AK Parti'yi desteklediği öne sürülen sanatçı Ahmet Koç için kulis yaptığını belirtmiş ve taraflar arasında tartışma çıkmıştı.

Dün ise MÜYOR-BİR Başkanı Burhan Şeşen, öncülüğünde sanatçılar Belkıs Akkale, Onur Akın, Hüseyin Turan ve Mehmet Gümüş, 2000 üyesi olan dernek adına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Sera Kadıgil'i şikayet ettiler iddiası

Sanatçılar, CHP Milletvekili Sera Kadıgil'in AK Parti'yi desteklediği iddia edilen Ahmet Koç'un yanında olduğu ve derneğe kayyum atanması için çaba gösterdiğini Kemal Kılıçdaroğlu'na anlattılar.





Burhan Şeşen İnternethaber'e konuştu

Konuyla ilgili İnternethaber'e konuşan MÜYOR-BİR Başkanı Burhan Şeşen, ''Kemal Kılıçdaroğlu'na nezaket gereği bir ziyarette bulunduk. Kurum olarak kıza zaman içerisinde bir basın açıklaması yapıp herkesi bilgilendireceğiz.'' şeklinde ifadeler kullandı.

Hatıra fotoğrafı çektirdiler

Sanatçı grubu, daha sonra CHP Genel Merkezi çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.