Vatandaş tepkili! Kocaeli'de ekmeğe yüzde 5'lik zam geldi

Kocaeli’de alınan kararla ekmeğe yüzde 5 oranında yapılan zamla 280 gram ekmek 1.75 TL’den satılacak. Vatandaşlar yapılan zamma tepki gösterirken, yüzde 20’ye yakın indirimin olacağı ‘halk ekmeği’ uygulamasının hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kocaeli’de ekmeğe yüzde 5 oranında zam yapıldı. Yapılan zam doğrultusunda 5 Ağustos Perşembe gününden itibaren 210 gramı 1.25 TL’ye satılan ekmeğin gramajı 280 grama yükseltilerek 1.75 TL’den satılacak.

Yapılan zam neticesinde kilogram fiyatı 5.90 TL olan, ekmeğin kilogramı 6.25’TL’den satılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, yapılan zammın belirlenen zam oranları doğrultusunda Kocaeli Valiliği izni ile yapıldığını söyledi. Yapılan zammın daha çok kar etmek olmadığını belirten Sarı, son günlerde yapılan zamlarla giderleri artan fırıncıların zarar etmesini engellemek amacı ile zam kararını aldıklarını ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinesinde hayata geçirilmesi planlanan ‘halk ekmeği’ uygulaması ile vatandaşlara daha ucuz bir fiyattan ekmek ulaştırmayı hedeflediklerini de ifade eden Sarı, ihale aşamasında olan projenin tamamlanması ile vatandaşların belirlenen büfelerden yaklaşık yüzde 20 daha ucuz bir şekilde ekmek alabileceğini dile getirdi.

'Yüzde 5'lik artışla perşembe gününden itibaren satışlarımız başlayacak'

Yapılan zammın gerekli izinler ve zam oranları doğrultusunda yapıldığını dile getiren Ali Sarı, “Şu anda 210 gram ekmeği 1.25 TL’den satıyoruz. Yaklaşık 15 ay önce bu gramaj tarifesine geçtik. Ama ülkede yaşanan ekonomik krizler nedeni ile Bakanlığın belirlemiş olduğu ekmeğin kilogramının 6.25 TL’lik fiyata göre bir zam yaptık. 210 gram olan ekmeğimizin gramajını 70 gram arttırarak 280 gram olarak 1.75 TL olarak Perşembe gününden itibaren uygulamaya sokacağız. Tabii bunu Bakanlığın ve Kocaeli Valiliği’nin izniyle yapıyoruz. Perşembe gününden itibaren ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 TL olacak şekilde bir düzenleme yaptık. Buradaki zam oranı ise yüzde 5 miktarındadır. Yüzde 5’lik artışla Perşembe gününden itibaren satışlarımız başlayacak” dedi.

Vatandaşlar tepkili

Öte yandan, vatandaşlar ise ekmeğe zam yapılmasına tepki gösterdi. Bu tür zamların vatandaşları maddi olarak etkilediğini kaydeden vatandaşlar, bu tür zamların etik olmadığını söylediler. Temel gıdaların başında gelen ekmeğe zam yapılmaması gerektiğini belirten Nazmiye Gür, “Zam konusunda dokunulmaması gereken şeye dokunuşlar. Her şeyde zam var, ekmeğe de mi zam geldi? Yazık bu vatandaşlara. Kalabalık olmayan aileler, birkaç ekmek alıyor ama 5-6 nüfuslu bir ailenin masrafı ne kadar katlanacak? Çok yazık. Ben yapılan zammı yadırgadım, kınıyorum” ifadelerini kullandı.