Konut kredisi taksitleri ne kadar oldu? Güncel ödeme tablosu
Konut kredisi faiz oranları son 13 ayın en düşük seviyelerinde. Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra hareket geçen bankalar konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'e çekti. Peki kredi çekecek olan tüketicinin aylık taksitleri ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde.
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası özel bankalarla başlayan düşüşler kamu bankalarının faiz indirim kampanyası ile hızlandı. Bankaların konut kredisi faizleri Ağustos ayı itibariyle psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına geriledi. En uygun konut kredisi faiz oranı Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın uyguladığı yüzde 0.99’a kadar düştü. Özel bankalarda ise faizler yüzde 1.47’den başlıyor.
Taksitte 550 TL daha az ödeniyor: İndirim sonrası kredi ödemelerinde geri ödenecek tutar merak konusu oldu. Kredi ödemeleri ne kadar olacak sorusunun yanıtı verildi. Ağustos başında en düşük konut kredisi faiz oranı olan yüzde 0.99 ile konut kredisi hesaplama yapıldığında 150.000 TL kredinin 120 ay vadede aylık taksitleri 2. 141 TL oluyor. Bu miktar Temmuz sonunda faiz indirimleri gerçekleşmeden önce yaklaşık 2.702 TL oluyordu. İşte örnek kredi ödemeleri:
100.000 lira konut kredisi
60 ay ödeme
Aylık ödeme 2.218 TL
Toplam ödeme 133.103 TL
100.000 lira konut kredisi
84 ay ödeme
Aylık ödeme 1.758 TL
Toplam ödeme 147.744 TL