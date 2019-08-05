Konut kredisi taksitleri ne kadar oldu? Güncel ödeme tablosu

Taksitte 550 TL daha az ödeniyor: İndirim sonrası kredi ödemelerinde geri ödenecek tutar merak konusu oldu. Kredi ödemeleri ne kadar olacak sorusunun yanıtı verildi. Ağustos başında en düşük konut kredisi faiz oranı olan yüzde 0.99 ile konut kredisi hesaplama yapıldığında 150.000 TL kredinin 120 ay vadede aylık taksitleri 2. 141 TL oluyor. Bu miktar Temmuz sonunda faiz indirimleri gerçekleşmeden önce yaklaşık 2.702 TL oluyordu. İşte örnek kredi ödemeleri: