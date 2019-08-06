HABER /  FENERBAHÇE
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Fenerbahçe Sinan Güler ile yolları ayırdı

Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe Sinan Güler ile yolları ayırdı

Fenerbahçe Beko, tecrübeli basketbolcu Sinan Güler ile yolları ayırdı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı:

"Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile karşılıklı olarak anlaşmış ve taraflar arasındaki sözleşmenin üçüncü yıl opsiyonunun kullanılmaması kararı alınmıştır.

Fenerbahçe Beko’ya 2017-2018 sezonunda transfer olan Sinan Güler, formamızı giydiği iki sezon boyunca yeteneği, tecrübesi ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlamıştır.

Çubuklu formaya en iyi şekilde hizmet eden Sinan Güler’e, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz."

İlgili Haberler
Luiz Gustavo'dan Marsilya'ya Fenerbahçe resti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe'den üç bomba birden! Bakın Ali Koç neyi bekliyor
Foto Galeri Fenerbahçe'den üç bomba birden! Bakın Ali Koç neyi bekliyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Alper Potuk'un babası kolon kanseri oldu Ersun Yanal'a bakın ne teklif etti
Alper Potuk'un babası kolon kanseri oldu Ersun Yanal'a bakın ne teklif etti
Lille Yusuf Yazıcı'yı resmen açıkladı! İşte bonservis bedelindeki bomba detay
Lille Yusuf Yazıcı'yı resmen açıkladı! İşte bonservis bedelindeki bomba detay
Suudi Arabistan'ın Türkiye ile ilgili skandal stratejik planı ele geçirildi!
Suudi Arabistan'ın Türkiye ile ilgili skandal stratejik planı ele geçirildi!
Kamu bankalarının faiz indirimi sonrası iki günde rekor kredi başvurusu!
Kamu bankalarının faiz indirimi sonrası iki günde rekor kredi başvurusu!
Tarkan'ın Kaz Dağları'ndaki villası sosyal medyada olay oldu
Tarkan'ın Kaz Dağları'ndaki villası sosyal medyada olay oldu
Ankara'da kritik zirve! ABD'li askeri yetkililer ile Güvenli Bölge toplantısı
Ankara'da kritik zirve! ABD'li askeri yetkililer ile Güvenli Bölge toplantısı
ÖNCEKİ HABERLER
23 Haziran seçim paraları nereye yatacak ne zaman?
23 Haziran seçim paraları nereye yatacak ne zaman?
BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2019 BİLSEM mülakat sonucu öğrenme
BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2019 BİLSEM mülakat sonucu öğrenme
Fenerbahçe Beko'da Sinan Güler ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Beko'da Sinan Güler ile yollar ayrıldı
Antalya'da müteahhidin cinayet zanlısı yakalandı
Antalya'da müteahhidin cinayet zanlısı yakalandı
Vatandaş tepkili! Kocaeli'de ekmeğe yüzde 5'lik zam geldi
Vatandaş tepkili! Kocaeli'de ekmeğe yüzde 5'lik zam geldi
Burçların tarihleri değişti NASA yeni burç sıralamasını yaptı
Burçların tarihleri değişti NASA yeni burç sıralamasını yaptı
Yorumlar