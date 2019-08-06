Luiz Gustavo'dan Marsilya'ya Fenerbahçe resti

Beşiktaş'ın Avusturya kampını ziyaret eden kulübün ikinci başkanı Serdar Adalı yaptığı açıklamalarda, Yevhen Konoplyanka hakkında; "Kendisi Beşiktaş'a gelmek istiyor. Alternatif isimler arasında olan biri. Eğer şartlar oluşur, dengeyi bozmazsa olabilir" dedi.