Luiz Gustavo'dan Marsilya'ya Fenerbahçe resti
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Marsilya'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, kulübüne rest çekti ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini söyledi.
Fenerbahçe, Luis Gustavo için atağa kalktı. Sarı-Lacivertliler, Luiz Gustavo’nun takımdan ayrılma kararı almasının ardından rotasını yeniden Fransa’ya çevirdi. Başkan Ali Koç bu hafta içinde Marsilya’nın yetkilileri ile yüz yüze görüşerek işi bitirmeye çalışacak. Marsilya yönetimine Fenerbahçe'de forma giymeyi planladığını söyleyen Sambacı'nın, "Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum. Bu konuda anlayışlı davranacağınıza inanıyorum" dediği ileri sürüldü.
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