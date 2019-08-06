Fenerbahçe'den üç bomba birden! Bakın Ali Koç neyi bekliyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zanka, Kolarov ve Schneiderlin transferlerini bitirdi ancak fiyatların düşmesini bekliyor.
Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de savunma bölgesine ve orta sahaya yapılacak transferlerinden ardından şampiyonluk yolunda önemli bir mesafe kat edileceği düşünülürken sar-lacivertli taraftarlar bu isimlerin bir an önce açıklanmasını bekliyor.
Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; Sarı-lacivertliler elde kalan 8 milyon Euro'luk bonservis bütçesiyle Kolarov, Zanka, Schneiderlin'in yanı sıra bir stoper ve bir hücum oyuncusu takviyesi yapmayı planlıyor. Bu nedenle fiyatların düşmesini bekleyen yönetim, bu üç oyuncunun transferinde de acele etmeden doğru fiyatı yakalamayı hedefliyor.
1. KOLAROV: Roma, bonservis beklentisini 2 milyon Euro'ya kadar düşürdü. Ancak yönetim 8 milyon Euro'luk bütçe nedeniyle fiyatı daha aşağı çekmeyi planlıyor. Transferin bu hafta içerisinde resmiyete kavuşacağı gelen bilgiler arasında.
2. ZANKA: Bu transferi bonservissiz tamamlamak isteyen sarı-lacivertliler, Huddersfield kulübünün 3 milyon Euro'luk beklentisi nedeniyle temkinli davranıyor. Premier Lig'de transferinbitmesine 2 gün kaldı, sonrasında hareketlilik bekleniyor.