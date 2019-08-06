Uzmanı açıkladı! İşte yenidoğan bebeklerde en sık görülen cilt hastalıkları

"Mongol lekesi anneleri endişelendirmesin"

Koyu tenli bebeklerde daha sık gözlenen mongol lekesi hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Perihan Çobanoğlu Saf, "Belden kalçaya doğru uzanan bölgede ortaya çıkan morluk olarak kendini gösteriyor. Bebeğini kucağına alan her anneyi endişelendirebilecek bu durum aslında tamamen önemsiz. Mongol lekesinin neden ortaya çıktığı bilinmiyor. Doğumla beraber gözlenen bu leke en az 5-6 cm olan kuyruk sokumundan yukarı doğru uzanan morluk şeklindedir. 2 yaş civarı kaybolur ve tamamen önemsizdir. Down sendromu ile ilgisi yoktur" diye konuştu.