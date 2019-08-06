Uzmanı açıkladı! İşte yenidoğan bebeklerde en sık görülen cilt hastalıkları
Koyu tenli bebeklerde daha sık gözlenen mongol lekesi hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Perihan Çobanoğlu Saf, "Mongol lekesinin neden ortaya çıktığı bilinmiyor. Doğumla beraber gözlenen bu leke en az 5-6 cm olan kuyruk sokumundan yukarı doğru uzanan morluk şeklindedir. 2 yaş civarı kaybolur ve tamamen önemsizdir. Down sendromu ile ilgisi yoktur" diye konuştu.
Yenidoğan döneminden itibaren çocuklarda ortaya çıkan çeşitli cilt döküntüleri, aileleri zaman zaman endişeye düşürüyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Perihan Çobanoğlu Saf, en sık görülen 6 cilt hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi.
Yenidoğan döneminde cildin çok daha hassas olması ve dış etkenlere karşı savunmasız kalması nedeniyle rengârenk döküntüler ortaya çıkabiliyor. Yenidoğan döküntülerinin zannedilenden çok daha masum olduğunun altını çizen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Perihan Çobanoğlu Saf, "Yenidoğan döküntüleri nadiren de olsa önemli hastalıkların belirtisi olabilirken, genelde çok masum şeyler olarak karşımıza çıkıyor" dedi.
"Mongol lekesi anneleri endişelendirmesin"
Koyu tenli bebeklerde daha sık gözlenen mongol lekesi hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Perihan Çobanoğlu Saf, "Belden kalçaya doğru uzanan bölgede ortaya çıkan morluk olarak kendini gösteriyor. Bebeğini kucağına alan her anneyi endişelendirebilecek bu durum aslında tamamen önemsiz. Mongol lekesinin neden ortaya çıktığı bilinmiyor. Doğumla beraber gözlenen bu leke en az 5-6 cm olan kuyruk sokumundan yukarı doğru uzanan morluk şeklindedir. 2 yaş civarı kaybolur ve tamamen önemsizdir. Down sendromu ile ilgisi yoktur" diye konuştu.
"Milia lekesi 2 haftada kaybolur"
Bebeklerin yüz bölgesinde ortaya çıkan milia lekesinin toplu iğne başı büyüklüğünde kabartı olduğunu belirten Uzm. Dr. Perihan Çobanoğlu Saf, "İnci gibi parlayan ve hiçbir sıkıntı yaratmayan bu lekeler tamamen masum ve 1-2 haftaya ortadan kayboluyor” dedi.