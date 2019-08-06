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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suriye operasyonu açıklaması!

İnternet Haber

Türkiye Suriye'ye yapılacak yeni bir operasyon için gün sayıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyonla ilgili yaptığı konuşmada 'Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11. Büyükelçiler konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatından sonra Fırat'ın doğusuna başlatacağı operasyonla ilgili sıcak mesajlar verdi. 

''Gerektiğinde diyalog ile yumuşak güç unsurları ile zorlayıcı diplomasi araçlarıyla gerekirse fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi savunacağız'' diyen Erdoğan; ''Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz'' açıklamasında bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Gerekirse fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi savunacağız

Biz kolayın değil zorun tarafındayız hadiselerin içinde yer alan onları yönlendiren aktörler olmalıyız. Türkiye bölgesinin barış ve huzuru için de inisiyatif almak zorundadır. Gerektiğinde diyalog ile yumuşak güç unsurları ile zorlayıcı diplomasi araçlarıyla gerekirse fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi savunacağız.

ABD'den müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz

60 yılı aşkın NATO üyeliğimizi güvenlik politikamızın ana sütunu olarak görüyoruz. NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den de bu çerçevede gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz. Angajman ve diyalogda ısrarcı olduk. Türkiye müttefikleri olmadan milli bekasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme hakkına sahiptir.

Çok yakında farklı bir aşamaya geçeceğiz

Güney sınırımızda büyüyen müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen bu yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendisi emniyette hissedemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz.

PKK'nın silahsızlanması konusunda net adımlar bekliyoruz

S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın. Amerika'dan, gerek FETÖ elebaşılarının ülkemize iadesi gerek PKK/YPG terör örgütünün silahlandırılmasına son verilmesi konularında net adımlar bekliyoruz.

Musul ve Basra'daki başkonsolosluklarımızı yeniden açacağız

Musul ve Basra'daki başkonsolosluklarımızı yakında yeniden açacağız. AB küresel aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye'yi kazanmalıdır. Türkiye'nin üyeliği birkaç ülkenin ihtirasına kurban edilmemelidir..

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