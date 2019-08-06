Suudi Arabistan veliahtı Prens Selman'ın aşkı ortaya çıktı Lindsay Lohan ile birlikte
Bir dönem ABD basınında Türkiye adına casusluk yaptığı iddia edilen ünlü oyuncu Lindsay Lohan'ın, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile aşk yaşadığı iddia edildi
2017 yılında Suriyeli mültecileri ziyaret etmek için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü yıldız Lindsay Lohan, kendi ülkesinin basınında yayınlanan bomba bir haber ile gündeme geldi. Haberde, ünlü oyuncunun Prens Selman ile birlikte olduğu ve özel uçakla seyahat ettikleri yazıldı.
ABD basınına göre heçtiğimiz aylarda Türkçe öğrenmek için dil eğitimi aldığı söylenen Lindsay Lohan'ın, Prens Selman ile ilk karşılaşması Formula 1 yarışlarında gerçekleşti.
Kredi kartını vermiş: Ayrıca haberde Selman'ın, Lohan'a hediye paketi içerisinde kredi kartını verdiği ve bunun üzerine ikilinin yakınlaşarak görüşmeye başladığı yazıldı. Ardından çiftin arkadaşlıklarının daha sonra aşka dönüştüğü de söylendi.
Menajeri yalanladı: Ancak Lindsay Lohan'ın menajeri, çıkan aşk haberlerini yalanlayarak Prens Selman ile Lohan'ın sadece arkadaş olduğunu söyledi. Prens Selman ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.