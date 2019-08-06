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Diyanet vekaleten kurbanlık bağışı kaç para 2019 fiyatı yurtiçi/yurtdışı

Diyanet vekaleten kurbanlık bağışı kaç para 2019 fiyatı yurtiçi/yurtdışı

2019 Kurban bayramı için geri sayım başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban bayramı 11 Ağustos pazar günü başlayacak. Peki bu bayramda yurtiçinde Diyanet vekaleten kurbanlık bağışı yapmak isteyenler ne kadar verecek? İşte Diyanet vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı

Kurban bayramı 2019 için geri sayım başladı, vatandaşlar kurbanlık alışverişine başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos pazar günü başlayacak. Peki bu sene kurban bayramında yurtiçinde Diyanet vekaleten kurbanlık bağışı yapmak isteyenler ne kadar para verecek?

Diyanet vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı
Diyanetin yurt içi kurbanlık bağış fiyatına 31 lira zam geldi. Bu yıl bağış 890 lira olarak belirlendi. Yurt dışı kurbanlık fiyatı ise 100 lira zamlandı ve 725 lira oldu. Geçen yıl yurt içi kurban bağışı 859, yurt dışı 625 liraydı. 

BORCU OLANLAR KURBAN KESEBİLİR Mİ: Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber (s.a.s.) imkan bulduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle (İbn Mâce, Edâhî, 2), bir taraftan kurban ibadetinin imkan bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir. Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir.

Kişinin malı olmakla birlikte borçlu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalsa o kişi kurban keser. Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.

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