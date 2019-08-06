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Trump, Venezuela’nın ABD’deki tüm varlıklarını donduran kararnameyi imzaladı

Trump, Venezuela’nın ABD’deki tüm varlıklarını donduran kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın ABD’deki tüm varlıklarını donduran başkanlık kararnamesine imzayı attı.

Trump, petrol zengini Venezuela ile gerilimi tırmandıracak ve sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı artıracak bir adım attı. 

Amerikan vatandaşlarının Venezuelalı yetkililer ve hükümet yanlısı isimlerle iş yapması da yasaklandı. Maduro’nun destekçilerinin ABD’ye girişi de engellenecek. İnsani yardımlar ve tıbbi malzemeler ise bu yaptırımın dışında tutulacak.

Venezuela Devletinin Varlıklarının Dondurulması kararı

Beyaz Saray’ın ‘Venezuela Devletinin Varlıklarının Dondurulması’ başlığıyla yayımladığı kararnamede, “Venezuela hükümetinin ABD’deki tüm mal varlıkları bloke edilmiştir ve bunlar transfer edilemez, ödeme yapılamaz, ihraç edilemez, geri çekilemez veya herhangi bir işlem yapılamaz” denildi. Kararnameye gerekçe olarak, ‘Maduro’nun iktidarı suistimal etmesi ve ona bağlı yetkilerin insan haklarını ihlal ettiği’ iddiası gerekçe gösterildi.

Washington bu adımla, Caracas yönetimi ile olan ticari ilişkilerini Küba, Suriye, İran ve Kuzey Kore ile aynı seviyeye kadar düşürmüş oldu.

Neler oldu?

ABD yönetimi, Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido’yı tanıyor, Maduro’nun hükümetinin meşru olmadığını savunuyor. Washington bugüne dek Venezuela devletinin çok sayıda yetkilisinin yanı sıra ülkenin ana gelir kaynağını yöneten devlet petrol şirketini de yaptırımlarla hedef alıyor.

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