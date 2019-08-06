HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Beşiktaş'ta Karius şoku! Adalesinde zorlanma tespit edildi

Demirören Haber Ajansı
Beşiktaş'ta Karius şoku! Adalesinde zorlanma tespit edildi

Beşiktaş'ın Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan kaleci Loris Karius'un ön üst baldır adalesinde zorlanma tespit edildiği belirlendi. Alman file bekçisinin tedavisine başlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya kampında geçen pazar İtalyan Serie A ekiplerinden Brescia ile oynanan hazırlık maçının devre arasında, sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kaleci Loris Karius'un muayenesinin yapıldığı ve Almanya'da MR'ının çekildiği belirtildi. Açıklamada, yapılan tetkikler sonucu 26 yaşındaki eldivenin ön üst baldır adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildiği kaydedildi. Alman kalecinin tedavisine başlandığı bildirildi.

İlgili Haberler
Burak Yılmaz 10 gün içinde Lecce'ye imza atacak
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Beşiktaş ve Galatasaray'ın Aboubakar savaşı!
Foto Galeri Beşiktaş ve Galatasaray'ın Aboubakar savaşı! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suriye operasyonu açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suriye operasyonu açıklaması!
Ekrem İmamoğlu'ndan Twitter'da sürpriz Erdoğan hamlesi!
Ekrem İmamoğlu'ndan Twitter'da sürpriz Erdoğan hamlesi!
Alper Potuk'un babası kolon kanseri oldu Ersun Yanal'a bakın ne teklif etti
Alper Potuk'un babası kolon kanseri oldu Ersun Yanal'a bakın ne teklif etti
Lille Yusuf Yazıcı'yı resmen açıkladı! İşte bonservis bedelindeki bomba detay
Lille Yusuf Yazıcı'yı resmen açıkladı! İşte bonservis bedelindeki bomba detay
Suudi Arabistan'ın Türkiye ile ilgili skandal stratejik planı ele geçirildi!
Suudi Arabistan'ın Türkiye ile ilgili skandal stratejik planı ele geçirildi!
Kamu bankalarının faiz indirimi sonrası iki günde rekor kredi başvurusu!
Kamu bankalarının faiz indirimi sonrası iki günde rekor kredi başvurusu!
ÖNCEKİ HABERLER
Okullar ne zaman açılıyor 2019 eylül ayının kaçında başlıyor?
Okullar ne zaman açılıyor 2019 eylül ayının kaçında başlıyor?
Kırşehir'de Kıbrıs Gazisi Bekir Aydın'a son görev! Ailesi ve sevenleriyle uğurlandı
Kırşehir'de Kıbrıs Gazisi Bekir Aydın'a son görev! Ailesi ve sevenleriyle uğurlandı
Araştırmada ortaya çıktı! Babalık stresi çocukta sorunlara yol açıyor
Araştırmada ortaya çıktı! Babalık stresi çocukta sorunlara yol açıyor
Kızılay vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı ne kadar?
Kızılay vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı ne kadar?
Diyanet vekaleten kurbanlık bağışı kaç para 2019 fiyatı yurtiçi/yurtdışı
Diyanet vekaleten kurbanlık bağışı kaç para 2019 fiyatı yurtiçi/yurtdışı
Bayram tatili kaç gün oldu9 gün tatil oldu mu resmi açıklama
Bayram tatili kaç gün oldu9 gün tatil oldu mu resmi açıklama
Yorumlar