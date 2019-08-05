Beşiktaş ve Galatasaray'ın Aboubakar savaşı!

Fanatik'te yer alan habere göre; Gazete, forvet oyuncusunun daha önce 2016-17 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği ve çıktığı 38 resmi maçta 19 gol ayıp, 4 asist yaptığı Beşiktaş'a geri dönme şansının çok yüksek olduğu bilgisini paylaşırken siyah beyazlı ekibin bu transferde en büyük rakibinin Galatasaray olduğunu belirtti.