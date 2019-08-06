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Bakan Selçuk sürpriz ödülü duyurdu! Ama bir şart var okuduğu kitabı video ile ispatlayacaklar

Bakan Selçuk sürpriz ödülü duyurdu! Ama bir şart var okuduğu kitabı video ile ispatlayacaklar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bolu'da katıldığı ziyarette yaz tatiline giren öğrencilere güzel bir haber duyurdu. Selçuk “eğer çocuklar dünya klasiklerinden belli eserlerinden birini okurlar ve bunu da bir video ile kanıtlar ise onları gençlik kamplarında misafir etme imkanımız olacak” dedi.

Bakan Selçuk, bugün Bolu’da Aladağ Gençlik Kampı’nda bulunan öğrencilerini ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada öğrenciler için sürpriz ödülü açıkladı.

Selçuk, “eğer çocuklar dünya klasiklerinden belli eserlerinden birini okurlar ve bunu da bir video ile kanıtlar ise onları gençlik kamplarında misafir etme imkanımız olacak” dedi.

İşte Selçuk’un o sözleri şöyle:

 “Bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak özellikle belirli dönemlerde gençlerimize bir hediye olarak ya da onların tatil dönemlerinde eğitim hususlarında daha da zenginleştirmek için düşündüğümüz projeler var. O projeler çerçevesinde de gençlik kampları çok önemli bir yer tutuyor. Mesela 'Çok okuyan, çok gezen' konusunda liseli çocuklara yönelik yaptığımız projede de eğer çocuklar dünya klasiklerinden belli eserlerinden birini okurlar ve bunu da bir video ile kanıtlar ise onları gençlik kamplarında misafir etme imkanımız olacak.

Bunu okumayı zenginleştirmek, okumayı daha yükseltmek için yapıyoruz ama bir taraftan da Türkiye’deki çocuklarımızın kaynaşmasını, bütün farklı illerden gelen öğrencilerimizin bir arada tanışıp kaynaşmasını arzu ediyoruz. O yüzden de hayata geçmesini önemli buluyoruz.”

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