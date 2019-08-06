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Cip taklalar attı o anlar kameraya böyle yansıdı

Demirören Haber Ajansı
Cip taklalar attı o anlar kameraya böyle yansıdı

Avustralya'da arkasına bağlı karavanı taşıyan cip kontrolden çıktı ve taklalar attı. Çipin içerisinde bulunan adam ve eşi, feci kazayı şans eseri ucuz atlattı. O anlar araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, Queensland eyaletinin Gumlu adındaki sahil kasabasında bulunan Bruce otobanında, yerel saatle 11.55 sıralarında, 29 Temmuz’da meydana geldi. Arkasına bağlı karavanı taşıyan cip, kontrolden çıkarak taklalar attı. Enkaza dönen araçtaki 67 yaşındaki sürücü ve eşi, kazadan şans eseri ufak sıyrıklarla kurtuldu. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

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