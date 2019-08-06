HABER /  YEREL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Mardin'de 'Bana niye oy vermedin' dayağı pes dedirtti

MARDİN Artuklu'da yaşayan Rıfat Dinç ve engelli kızının, 31 Mart seçimlerinde muhtar adayı olan akrabaları tarafından, ‘Bana niye oy vermedin’ denilerek dövüldüğü öne sürüldü.

Artuklu ilçesine bağlı Gül Mahallesi’nde 31 Mart yerel seçimlerinde akraba olan iki aday yarıştı. Rıfat Dinç ve ailesi Emrah Dinç’i destekleyerek muhtar seçilmelerine katkıda bulundu.

Bu süre zarfında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı mahallede, geçtiğimiz günlerde diğer muhtar adayı olan M.Ş.D. ve 8 kişinin, Rıfat Dinç ve ailesine saldırarak darp ettiği öne sürüldü. Darp olayı sonrası ailesi ile birlikte zor günler yaşayan Rıfat Dinç, konuyu savcılığa taşıdı.Zanlıların savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılması sonrası Rıfat Dinç ve ailesi her gün ölüm korkusu ile yaşamaya başladı.

"Beni ölümüne dövdüler"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rıfat Dinç, eşiyle birlikte 29 Temmuz’da misafirlikten döndükleri gece önlerinin 3 arabayla kesildiğini söyledi. Dinç, “7-8 kişi eli sopalarla engelli çocuğumla birlikte beni ölümüne dövdüler. Engelli kızım Dilek üzerime atladı ve onun sırtına da değnekle vurdular. Şu an korktuğu için 8 gündür dışarı çıkmıyor. Ben muhtarlık seçiminde diğer akrabamıza oy verdim diye bunları yapıyorlar bize. Bayılana kadar sopalarla bizi dövdüler." diye konuştu.

"Babama vurmayın"

Dinç, "Kızımın kendi gelip ‘Babama vurmayın’ diye söylemesini ben ölüme kadar bu acıyı unutmayacağım. Biz devletimize güveniyoruz. Şuan bunlara tutuklama olmamış. Bu zanlıların serbest bırakılmasından sonra ailece çok tedirginiz” ifadelerini kullandı.

"Sürekli bir daha geleceklermiş gibi hissediyoruz"

Bedensel engelli olan Dilek Dinç ise, korkudan bakkala dahi çıkamadıklarını ifade ederek o anı sürekli yaşadıklarını söyledi. Kendilerini darp edenlerin sürekli bir daha gelecekmiş gibi hissettiklerini kaydeden Dilek Dinç, babasına, kendisine ve ailesine bunu yapanların cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.

Konu ile ilgili konuşan M.Ş.D., olayın iftira olduğunu ve gerekli görüntü ile bilgilerin savcılığa iletildiğini ifade etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kazdağları yürüyüşü! Kanadalı şirketin şantiyesine girenler şoke oldu
Foto Galeri Kazdağları yürüyüşü! Kanadalı şirketin şantiyesine girenler şoke oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kredilere rekor talebi Bakan Albayrak değerlendirdi
Kredilere rekor talebi Bakan Albayrak değerlendirdi
Bakan Selçuk sürpriz ödülü duyurdu! Ama bir şart var okuduğu kitabı video ile ispatlayacaklar
Bakan Selçuk sürpriz ödülü duyurdu! Ama bir şart var okuduğu kitabı video ile ispatlayacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suriye operasyonu açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suriye operasyonu açıklaması!
Ekrem İmamoğlu'ndan Twitter'da sürpriz Erdoğan hamlesi!
Ekrem İmamoğlu'ndan Twitter'da sürpriz Erdoğan hamlesi!
Alper Potuk'un babası kolon kanseri oldu Ersun Yanal'a bakın ne teklif etti
Alper Potuk'un babası kolon kanseri oldu Ersun Yanal'a bakın ne teklif etti
Lille Yusuf Yazıcı'yı resmen açıkladı! İşte bonservis bedelindeki bomba detay
Lille Yusuf Yazıcı'yı resmen açıkladı! İşte bonservis bedelindeki bomba detay
ÖNCEKİ HABERLER
15-16 ağustos tatil mi 2019 bayram tatili kaç gün oldu?
15-16 ağustos tatil mi 2019 bayram tatili kaç gün oldu?
Trump, Venezuela’nın ABD’deki tüm varlıklarını donduran kararnameyi imzaladı
Trump, Venezuela’nın ABD’deki tüm varlıklarını donduran kararnameyi imzaladı
Cip taklalar attı o anlar kameraya böyle yansıdı
Cip taklalar attı o anlar kameraya böyle yansıdı
Bakan Ersoy'dan Çavuşoğlu'na doğum günü sürprizi
Bakan Ersoy'dan Çavuşoğlu'na doğum günü sürprizi
Beşiktaş'ta Karius şoku! Adalesinde zorlanma tespit edildi
Beşiktaş'ta Karius şoku! Adalesinde zorlanma tespit edildi
Mehmetçik Vakfı vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı
Mehmetçik Vakfı vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı
Yorumlar 2 yorum