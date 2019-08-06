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Antalya'da 1'i kadın 4 kişi çiçekçiyi öldüresiye darp etti

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da 1'i kadın 4 kişi çiçekçiyi öldüresiye darp etti

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, 1'i kadın 4 kişi bilinmeyen bir nedenle sopa ve coplar ile yere yatırdıkları kişiyi darp etti. Kişinin saldırganlardan kaçararak kurtulduğu öğrenildi.

Olay, Muratpaşa'nın tarihi Üç Kapılar girişinde meydana geldi. Çiçekçi olduğu belirtilen kişi, yere yatırılıp, 1'i kadın 4 kişi tarafından sopa ve coplar ile dövüldü. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere göre, adama defalarca sopayla vurulurken, çevreden araya girip, saldırganları engelleyen olmadı.

Saldırganlardan birinin, yerde yatan kişinin kolunu ters çevirdiği, diğerinin ise sopayla dirseğine vurduğu anlar, videoda yer aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntü, binlerce kullanıcı tarafından izlenip, tekrar paylaşıldı. Dövülen kişinin, saldırganlardan kaçarak, kurtulduğu öğrenildi.

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