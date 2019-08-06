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Armut toplamak için ağaca çıkan yaşlı kadın yere düştü

Armut toplamak için ağaca çıkan yaşlı kadın yere düştü

BURSA’nın Kestel ilçesinde armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 55 yaşındaki Safiye Şen yaralandı.

İlçenin kırsal Babasultan Mahallesi'nde yaşayan Safiye Şen, akrabasına ait bahçede armut toplamak için çıktığı ağaçtan düştü. 4 metre yükseklikten yere düşen Şen, yaralandı.

Akrabasının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi

Safiye Şen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Şen, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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