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KYK yurt başvuruları 2019 ne zaman başlıyor KYK iş takvimi

KYK yurt başvuruları 2019 ne zaman başlıyor KYK iş takvimi

Üniversite kayıtlarını yaptıracak olan öğrenciler KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 19-21 Ağustos arasında yapılacak. Peki KYK burs başvurusu ne zaman, nereden yapılacak?

KYK burs ve kredi işlemlerinin ekim ayında başlaması bekleniyor. Geçen sene KYK burs başvuruları üniversite kayıtlarının ardından başlamıştı. 2019 yılında da KYK burs kredi başvurularının ekim ayında başlaması bekleniyor.  Bu sene üniversite hayatına başlayacak binlerce öğrenci ise Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun faaliyet takvimini merak ediyor. İşte KYK başvuru ayrıntıları…

KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

KYK BURSU NASIL ALINIR: KYK bursu alabilmek için önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmanız gerekiyor. KYK burs başvuruları her yıl e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Başvururken sizden kazandığınız bölüm, ailenizin birey sayısı, yardıma muhtaç kişinin olup olmadığı, ev-arsa-araba bilgileri, anne ve babanızın meslekleri, bordro bilgileri gibi bilgiler istenmektedir. Daha sonra şeffaf bir yönetim tarafından başvurular incelenerek ihtiyaç sahiplerine her ay ödeme yapılıyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDE İLAN EDİLECEK: Şehir dışında üniversite eğitimi alacak öğrencilerin gerçekleştirildiği KYK yurt başvurularını tek tek detaylı olarak incelenip değerlendirilmesiyle beraber ''kyk.gsb.gov.tr''den duyurulacaktır.

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