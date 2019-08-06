Ceylanpınar'da skandal patlak verdi! Başkanın kızına hiç işe gitmeden servet ödenmiş

Belediyelerde akraba atamaları gündemdeki yerini korurken eski Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın kızı Tuğçe Atilla'nın babasının başkan olduğu dönemde istisnai kadrodan belediyede özel kalem müdürü yapıldığı ve 5 yılda hiç işe gitmeden toplam 251 bin lira maaş ödendiği, bakanlığın ise maaşı geri istediği öne sürüldü.

İki yıl önce dolarların saçıldığı düğünle gündem olan Tuğçe Atilla babasının başkan olduğu dönemde istisnai kadrodan belediyede özel kalem müdürü yapıldı. Tuğçe Atilla'nın işe gitmediği, mesai takip çizelgesinde adının bile olmadığı belirlendi.

Özel kalem müdürü olarak sınavsız işe alındı

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Ceylanpınar'dan AK Partili Menderes Atilla'nın dönemini kapsayan İçişleri Bakanlığı 2019 raporuna göre Atilla'nın kızı Tuğçe Atilla 2015 yılı Haziran ayında özel kalem müdürü olarak sınavsız işe alındı. Daha sonra da mühendis ve işletmen kadrolarına atandı.

Bakanlık 251 bin 803 liralık maaşı geri istedi

29 Mart 2019 tarihine kadar da hiç işe gitmedi. Son seçimde Ceylanpınar Belediyesini AK Partili Abdullah Aksat kazanmıştı. İçişleri Bakanlığı müfettişleri, başkanın kızına ödenen toplam 251 bin 803 liralık maaşın geri alınmasını istedi.