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Hakkari'de polis şüphelendiği aracı durdurdu bir kişi gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı
Hakkari'de polis şüphelendiği aracı durdurdu bir kişi gözaltına alındı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, araçtaki masaların ayak kısmına gizlenmiş 30 kilo 200 gram eroin ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova-Van karayolunda oluşturdukları kontrol noktasında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Eğitimli narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramalarda, araçtaki masaların ayak kısmına gizlenmiş 30 kilo 200 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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