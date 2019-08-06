Dr. Fahrettin Koca neden hedef alındı? Hakan Çelik yazdı

Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, başarılı kabine üyelerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın neden hedef alındığını köşesinde yazdı.

Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminde başarılı işlere imza atan Dr. Fahrettin Koca, kurucusu olduğu Medipol Hastaneleri ve eğitim kurumları üzerinden hedef tahtasına oturtuluyor.

AK Parti'nin en iddialı olduğu sağlık sistemindeki hizmetleri devam ettiren isim olan Koca'ya yönelik tepkiler, Posta yazarı Hakan Çelik'in gündeminde.

TCDD Ankara Tren garı binasının Medipol Ankara Üniversitesi’ne verildiği iddiasının gerçek olmadığını hatırlatan Çelik, Ana gar binasının TCDD’nin mülkiyetinde kalmaya devam edeceğine dikkat çekti.

Ek bina ve misafirhanesi eğitim amaçlı olarak üniversite tarafından değerlendirileceğini belirten yazar, tartışmalara açıklık getirdiği yazısına şöyle devam etti:

"Atatürk Orman Çiftliği’nden (AOÇ) 550 bin metrekare yerin Medipol Üniversitesi’nin kurucusu TEBA’ya verildiği iddiası da asılsız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, söz konusu yerin AOÇ’de olmadığını, zaten mülkiyetinin de Hazine’de olduğuna dair bir açıklama yaptı.

Üzerinde en fazla durduğu konu yerlileşme ve millileşme

Bakan Koca’nın göreve geldiği ilk günden bu yana üzerinde en fazla durduğu konulardan biri yerlileşme ve millileşme oldu. Örneğin sadece görüntüleme cihazlarının yerlileşmesiyle kamu maliyesine 10 yılda yaklaşık 6 milyarlık katkı hedefleniyor.

Türkiye’nin bu alana ciddi konsantre olmasına uluslararası ilaç şirketleri de duyarsız kalmadı. Geçtiğimiz günlerde ABD’nin saygın şirketlerinden Gilead Sciences Türkiye’de AIDS ve Hepatit ilaçlarının üretimi konusunda yerli ortağı Pharmactive ile birlikte önemli bir yatırım kararı almıştı.

Koca'nın yeni hamleleri

Sağlık Bakanlığı önümüzdeki günlerde sigara ile mücadele konusunda önemli bazı yeni adımlar atacak. Antibiyotik tasarrufu, organ nakillerinin yaygınlaştırılması ve sağlık turizminde Türkiye’nin öne çıkarılması diğer öncelikli başlıklar arasında."