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Google Chrome'da eklenti sorunu! Yarısı kullanılamıyor

Google Chrome'da eklenti sorunu! Yarısı kullanılamıyor

Google'ın geliştirdiği ve dünyanın en çok kullanılan web tarayıcısı olan Chrome için geliştirilmiş 200 bine yakın eklenti bulunuyor ancak bu eklentilerin büyük kısmı kullanılmıyor.

Chrome Web Mağazası'nda bulunan 188 bin 620 eklenti toplamda 1 milyar 23 milyon kez kurulmuş olsa da büyük bir kısmı az sayıda kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Bu eklentilerden sadece 13'ü 10 milyonun üzerinde indirilme sayısına sahip. Chrome için geliştirilen eklentilerin yüzde 87'sinin indirilme rakamı binin altında kalırken, yüzde 50'si ise 20 kez bile kullanıcılar tarafından tarayıcılarına yüklenmedi.

Eklentilerin yüzde 10'u ise henüz hiçbir kullanıcı tarafından indirilmedi.

chrome

Chrome'un en çok ilgi gören eklentileri
Google Translate, Adobe Acrobat, Tampermonkey, Avast Online Security, Adblock Plus, Adblock, uBlock Origin, Pinterest Save Button, Cisco Webex, Grammarly for Chrome, Skype, Avast SafePrice ve Honey.

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