Volkan Demirel'den Fenerbahçe yönetimine sürpriz teklif

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği belirsizliğini korurken merak tecrübeli eldivenden yönetime son bir teklif geldi.

Fenerbahçe'nin sözleşmesi sona eren Volkan Demirel hakkındaki kararı henüz netleşmezken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Volkan Demirel'in yönetimle yaptığı görüşmede maç başı ücret veya gerekirse parasız oynamayı dahi teklif ettiği öğrenildi. Sarı lacivertli yönetimin bu teklif sonrası henüz yanıt vermediği ve sessiz kaldığı belirtildi.

Fotoğrafı resmi siteden kaldırılmadı

Sarı lacivertlilerin tecrübeli kaleciyle yeni sözleşme yapıp yapmayacağı merakla beklenirken resmi sitedeki bir detay dikkat çekti. Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren futbolcuların isimleri resmi sitedeki A Takım kadrosundan çıkarılırken, Volkan Demirel'in fotoğrafının kadroda yer alması dikkat çekti.

“Gel benim yardımcım ol''

Hatırlanacağı gibi Volkan Demirel ile teknik direktör Ersun Yanal, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir araya gelmişlerdi. Bu görüşmede tecrübeli kalecinin 1 yıl daha Fenerbahçe’de forma giydikten sonra jübile yapmak istediğini belirttiği öğrenildi. Yanal ise, “Gel benim yardımcım ol. Fenerbahçe’ye hizmete devam et” önerisini getirdi.