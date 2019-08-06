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AB'den Türkiye'deki sığınmacılara kaynak sağlanacak!

AB'den Türkiye'deki sığınmacılara kaynak sağlanacak!

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen nakit yardım programına 127 milyon euro ilave kaynak sağlandığını duyurdu.

AB Komisyonu, Türkiye'deki sığınmacıların desteklenmesine yönelik mali yardım programları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Türk Kızılayı ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında dağıtılan Kızılaykart'lara 127 milyon ilave ödenek sağlandığı, yeni finansman ile AB'nin programa toplam katkısının 1 milyar 125 milyon euroya ulaştığı kaydedildi.

Kızılaykart aracılığıyla aile ferdi başına 120 lira

Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için 2016 yılında kurulan toplam 6 milyar euroluk fona şimdiye kadar 5,6 milyar euro tahsis edildiği aktarılan açıklamada, fon kapsamında 3,5 milyar euroluk sözleşme imzalandığı ve projelere 2,4 milyar euroluk ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

SUY ile Türkiye'de uluslararası koruma veya geçici koruma statüsünde yaşayan, kamp dışındaki kişilere temel ihtiyaçlarını karşılamaları için yardım sağlanıyor. İhtiyaç duyanlar, Kızılaykart aracılığıyla aile ferdi başına aylık 120 lira nakit yardım alabiliyor. Kart sahibi sığınmacılar, nakit yardım sayesinde en temel ihtiyaçlarını doğrudan temin edebiliyor.

Süreç nasıl işledi?

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar euroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar euroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'yi Türkiye'deki Suriyelilere yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmamakla itham ediyor.

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