Ali Babacan'ın partisi hangi ittifakta yer alacak çarpıcı iddia

AK Parti'den istifa eden eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partinin hangi ittifakta yer alacağıyla merak ediliyor. Babacan'ın partisinin Millet İttifakında kabul görülmeme ihtimaline karşı tek başına hareket edeceği konuşuluyor.

AK Parti’den istifa eden eski bakan Ali Babacan partileşme çalışmalarını sürdürürken, kendisi ile birlikte hareket eden ekipte fikir ayrılıkları oluşmaya başladı. Ali Babacan’ın ekibinde partinin kuruluşunun ertelenmesi görüşüne karşı çıkanlar var. Partinin kuruluşunun ertelenmemesini isteyenlerin gerekçesi ise, erken seçim ihtimalinin güçlenmesi. Ertelemeye karşı çıkan ekip, 2020’de erken seçim olacağını ve seçime girebilmek için en geç son baharda partinin kurulması gerektiğini belirtiyor.

Hangi ittifakta yer alacak?

YeniÇağ'ın haberine göre, Ali Babacan ve Abdullah Gül’ün ortaya çıkan bu görüşlere henüz net bir yaklaşım göstermediği ifade edilirken, yeni parti çalışmalarında yer alan bir isim, yaşanan bir diğer tartışmanın da kurulacak olan partinin mevcut ittifaklar içerisinde yer alıp almayacağı olduğunu belirtti.

Millet İttifakında kabul görülmeme ihtimali var

Babacan’ın yakın ekibinde, Cumhur İttifakında yer alınması durumunda Erdoğan ve AK Parti’ye olan itirazlarının geçersiz kalacağı ve iktidara alternatif bir parti görünümünün verilemeyeceği görüşünün ağırlıkta olduğu ifade edildi. Ancak Millet İttifakına da, kabul görülmeme ihtimali nedeniyle sıcak bakılmadığı, partinin kurulacak yeni bir ittifakta yer alabileceği ya da tek başına hareket edeceği belirtildi.