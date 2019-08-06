Türk Hava Yolları'nın yeni kreasyonu tanıtıldı Türk kültüründen esinlenen detaylar bomba
Türk Hava Yolları kabin ekipleri, uzun menzilli rotalarda yeni üniformalarını kullanmaya başladı. THY'nin 85. yılı nedeniyle tasarlattığı, bayrak kırmızısı ve antrasit gri renklerindeki yeni kabin kıyafetleri, 25 bin personel için birebir ölçü alınarak kişiye özel dikildi.
İstanbul Havalimanı THY Kabin Terminali'nde düzenlenen etkinlikte, İtalyan tasarımcı Ettore Bilotta'nın hazırladığı kabin kıyafetleri tanıtıldı. Kabin memurlarından Eda Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni üniformaları çok beğendiğini, kıyafetlerin hem şık hem rahat ve kullanışlı olduğunu belirtti.
Akar, THY ailesinin bu üniformalarla yepyeni bir sayfa açtığını ifade ederek, "Bugün göklerde çok daha fazla dikkat çekici hale geldik. Bence, gözler bundan sonra daha fazla üzerimizde olacak." dedi.
Kabin memurlarının gri üniformaları giydiğini, amirlerin ise kırmızı kıyafet tercih edeceğini dile getiren Akar, yeni dönemde yolculara daha iyi hizmet vereceklerini söyledi.
"Kullanım açısından yeni kıyafetler gayet rahat'': THY kabin amiri Emre Yeşildağ ise dünyadaki hava yolları arasında fark edilecek bir üniforma tasarlandığına dikkati çekerek, "Kullanım açısından yeni kıyafetler gayet rahat. Daha önce de deneme uçuşlarımız oldu. Uzak Doğu uçuşuna yeni üniformalarla gitmiştik." ifadelerini kullandı.