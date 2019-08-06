Leo Schwechlen Göztepe'de
Göztepe, son olarak BB Erzurumspor forması giyen eski oyuncusu Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı.
Galatasaray'dan golcü Eren, Menemenspor'dan stoper Veli, Hatayspor'dan sağ bek Murat, Borussia Dortmund'tan orta saha Hüseyin ve Pendikspor'dan on numara Bahadır'ı resmen kadrosuna katıp, Anderlecht'in defans oyuncusu Sennah'la el sıkışan Süper Lig ekibi Göztepe, sol bekini buldu. Sarı-kırmızılılar eski oyuncusu Leo Schwechlen'i renklerine bağladı.
Göz-Göz'e 2016-2017 sezonunda 1. Lig'de oynadığı dönem Güney Kıbrıs ekiplerinden Anorthosis'ten transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, o sene Play-Off'lar dahil 36 lig maçına çıkıp Göztepe'de Süper Lig sevinci yaşadı. Ertesi sezon Tuna döneminde Süper Lig'de 22 maç oynayan Fransız stoperde de görev alabiliyor.