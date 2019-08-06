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Wayne Rooney Cocu'nun yanına gitti

Wayne Rooney Cocu'nun yanına gitti

Championship ekiplerinden Derby County, MLS ekiplerinden DC United forması giyen 33 yaşındaki İngiliz futbolcu Wayne Rooney'i oyuncu-antrenör olarak kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Frank Lampard ile yollarını ayıran Derby County, deneyimli İngiliz yıldız Wayne Rooney'in oyuncu-antrenör olarak takıma katıldığını açıkladı.

Wayne Rooney'in, İngiliz ekibi ile sözleşmesi 2021 yılına dek olacak. Rooney, transferi hakkındaki görüşlerini "Derby County'nin bana sağladığı fırsat için çok heyecanlıyım. Ocak ayının başından itibaren koçluk ekibine, takım kadrosuna katılmayı dört gözle bekliyorum. Umarım  büyük bir katkı sağlayabilirim. Özellikle taraftarlar olmak üzere kulüpteki tanışmak için sabırsızlanıyorum." şeklinde belirtti.

''Dört gözle bekliyorum''
Derby County Teknik Direktörü Phillip Cocu ise Rooney'in takıma katılması hakkında kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada; "Wayne Rooney, son derece yetenekli ve birinci sınıf bir futbolcu. Derby County'ye katılmak onun için heyecan verici bir deneyim olacak. O, hem kulüp futbolunda hem de İngiltere Milli Takımı'nda harika bir kariyere sahip; ancak hala verecek çok şeyi var. Bir oyuncu olarak başarılı olmanın neye mal olduğunu biliyor ve bunun kulübe olumlu bir etkisi olacağından şüphem yok. Gelecek yılın başından itibaren Wayne ile birlikte çalışmayı ve dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Rooney'in kariyeri başarılarla dolu
Kariyerinde Everton ve Manchester United formaları giyen 33 yaşındaki İngiliz yıldız, 2018-19 sezonunun başında DC United'a katılmıştı. Geçen sezon MLS'de 25 maça çıkan Rooney, 13 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. 1'i Şampiyonlar Ligi, 1'i UEFA Avrupa Ligi, 5'i Premier Lig, 1'i FA Cup olmak üzere Rooney'ün kariyerinde 20 kupa bulunuyor

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