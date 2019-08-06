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Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğun imdadına komşusu yetişti

RUSYA’da 8. kattaki evinin camından sarkan çocuk, hava tahliye borusu üzerine basarak, orada mahsur kaldı. Yardıma komşusu yetişti.

Dairenin camından sarkan 10 yaşındaki çocuk, hava tahliye borularının üzerine basarak düşmemek için çabaladı.

İmdada yan komşu yetişti

Çocuğu görenler durumu polise ve aileye bildirdi. Olay sırasında ailenin evde olmadığı anlaşılınca, yan komşu kendi evinin camından dışarı sarktı.

Bir polisin de yardımı ile çocuğu yakalayan adam, onu kurtararak evin içine çekti.
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