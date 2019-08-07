Rize'de 500 yıllık çivisiz cami! Temizleyen cennete gider diyorlar

Bilen Köyü Camii İmamı Orhan Özbek, tarihi caminin diğer camilere nazaran maneviyatının daha yüksek olduğunu belirterek şöyle konuştu: Osmanlı zamanında burada görev yapan bir kadı için köye bir kervansaray yapılmış. Sonra kervansaray bozularak onun tahtaları ile bu cami ve 2 ev yapılmış.