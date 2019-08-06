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Bekir Pakdemirli'den çiftçiye müjde! 1,2 milyarlık destek ödemesi başlıyor

İhlas Haber Ajansı
Bekir Pakdemirli'den çiftçiye müjde! 1,2 milyarlık destek ödemesi başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçiye müjde verdi. Pakdemirli yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır destek ödemelerine ilişkin 227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon TL ödenecek açıklamasında bulundu.

Pakdemirli, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Hasat Bayramı'nda açıkladığı gibi yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır destek ödemelerini Kurban Bayramı öncesi ödüyoruz. Bu çerçevede ‘Yağlı Tohumlu Bitkiler’ fark ödemelerinin kalan yüzde 30’luk kısmı ile ‘hububat, baklagil ve dane mısır desteği’ olarak toplam 227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon TL ödenecek. Ödemeler bugün saat 18.00’den itibaren başlayacak. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. 

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