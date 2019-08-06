HABER /  DÜNYA
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

İmran Khan: Tüm dünya acı çekecek

İmran Khan: Tüm dünya acı çekecek

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Cammu Keşmir anlaşmazlığı kötüleşirse tüm dünyanın acı çekeceğini ve olası bir Hindistan-Pakistan savaşının kazananı olmayacağını söyledi.

Pakistan Başbakanı İmran Khan bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, Cammu Keşmir anlaşmazlığının kötüleşmesi halinde hiçbir kazanan olmayacağı ve anlaşmazlığın uluslararası toplum için ciddi sonuçlara yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

Khan, "Eğer olaylar çatışmalara doğru hız kazanırsa, kimse zafer kazanmayacak ve her iki taraf da nihayetinde tüm dünyada olduğu gibi sonuçlara katlanacak" dedi.

BM hamlesi gelecek

Khan, Cammu Keşmir davasını Birleşmiş Milletler'e (BM) götürmeyi ve Hindistan'ın Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) yönetimi altındaki azınlıklara ırkçı muamele yapılması konusunda şikayette bulunacağını taahhüt etti.

İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı öncesinde Nazi Almanya'sı ile ilgili politikasına değinen Khan, "Dünya, yatıştırma politikasının işe yaramayacağını anlamalı. Bu durumun uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmesi için rica ediyoruz" dedi.

Pakistan Başbakanı İmran Khan, ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump'ı Hindistan ile barış anlaşması yapmak için davet etmişti ancak Hindistan, Pakistan ile ara bulucu olmadan anlaşma yapmayı istiyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'a Falcao transferinde dev rakip
Galatasaray'a Falcao transferinde dev rakip
Rusya'dan ABD'ye ekonomik terörizm suçlaması
Rusya'dan ABD'ye ekonomik terörizm suçlaması
AK Parti'den Kaz Dağları ve erken seçim açıklaması
AK Parti'den Kaz Dağları ve erken seçim açıklaması
Esenler Otogarı'nın otoparkı resmen İBB'nin oldu
Esenler Otogarı'nın otoparkı resmen İBB'nin oldu
Koza İpek davasında istenen cezalar belli oldu
Koza İpek davasında istenen cezalar belli oldu
Ali Koç'tan transfer açıklaması
Ali Koç'tan transfer açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Mbaye Diagne'ye İngiltere'den talip çıktı!
Mbaye Diagne'ye İngiltere'den talip çıktı!
İstanbul Şile'de denizde kaybolan gencin cesedi Riva'da bulundu
İstanbul Şile'de denizde kaybolan gencin cesedi Riva'da bulundu
Operasyona devam o teröristler öldürüldü
Operasyona devam o teröristler öldürüldü
Kadın kılığında firar edecekti, öldü!
Kadın kılığında firar edecekti, öldü!
Afganistan'da şiddet olayları 42 ölü
Afganistan'da şiddet olayları 42 ölü
Dini ölçülere kurbanlık seçimi nasıl olmalı hangi hayvanlar kurbanlık olmaz
Dini ölçülere kurbanlık seçimi nasıl olmalı hangi hayvanlar kurbanlık olmaz
Yorumlar 1 yorum