Sturridge Trabzonspor'a cevap verdi

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Sturridge transferine açıklık getirdi. Sağıroğlu, "Kendisiyle yaptığımız görüşmede Türkiye'de hiç oynamadığı için endişeli olan Sturridge teklfimize hayır dedi" ifadelelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Sparta Prag maçı için Prag'a giden Trabzonspor'da genel sekreter Ömer Sağıroğlu Trt Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Bordo mavili ekibin teklifte bulunduğu Daniel Sturridge konusuna değinen Sağıroğlu, "Oyuncu Türkiye'yi tanımadığını ve endişeli olduğunu söyledi. O yüzden hayır dedi. Sonuç hala belirsiz" şeklinde konuştu.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten futbol adamı, "İlgili kurum çalışıyor. Transfer sezonu bitmedi. Bittiğinde göreceğiz" dedi.