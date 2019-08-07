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AK Parti fahri kurucusu Rüstem Zeydan istifa etti! Tutuklu HDP'li vekilin abisiydi

AK Parti fahri kurucusu Rüstem Zeydan istifa etti! Tutuklu HDP'li vekilin abisiydi

AK Parti'nin fahri kurucusu Rüstem Zeydan, partisinden istifa ettiğini açıklayarak,"Siyasi arenaya veda etmiyorum" açıklamasında bulundu.

AK Parti'nin fahri kurucusu Rüstem Zeydan, partisinden istifa ederek ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Zeydan, "Fahri Kurucusu ve üyesi olduğum AK Parti 'den bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuya Saygılarımla duyurulur" ifadelerini kullandı.

"Siyasi arenaya veda etmiyorum''

İstifasıyla ilgili basın mensuplamalarına da konuşan Zeydan "Siyasi arenaya veda etmiyorum. Masadayım ve de katkı vermeye devam edeceğim. Türkiye politikasına katkı verenlerle beraberim" dedi.

Tutuklu HDP'li vekilin abisi

Rüstem Zeydan aynı zamanda Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ile tutklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın da ağabeyi.

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