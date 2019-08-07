HABER /  DÜNYA
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Teksas'da at üzerindeki iki beyaz polis siyah adamı iple bağlayarak yürüttü

Teksas'da at üzerindeki iki beyaz polis siyah adamı iple bağlayarak yürüttü

ABD'nin Teksas eyaletinde at üzerindeki iki beyaz polisin bir siyah adamı iple bağlayarak yürütmesini gösteren fotoğrafın internette yoğun tepki çekmesinin ardından polis yetkilileri özür diledi.

Galveston Polis Şefi Vernon Hale, bu tekniğin bazı durumlarda kabul edilebilir olduğunu fakat "polislerin bu olayda yanlış karar verdiğini" söyledi.

Hale, polislerin niyetinin kötü olmadığını ama yine de bu tekniğin uygulanmasını önlemenin yeni politikaları haline geldiğini açıkladı.

Sosyal medya kullanıcıları bu fotoğrafı kölelik dönemlerinden kalma görüntülere benzetmişti.

Galveston Emniyet Müdürlüğü, fotoğraftaki siyah adam olan Donald Neely'nin özel mülkiyetin ihlali suçundan gözaltına alındığını açıklarken "bu tür bir uygulamanın olumsuz algılar yarattığını anladıklarını" belirtti.

Yetkililer Neely'nin ellerinin iple bağlanmadığını, ipin eline bağlanan kelepçeye takıldığını söyledi.

Polis Şefi Hale, maruz bırakıldığı bu uygulama nedeniyle Neely'den özür diledi ve ekledi:

"Polisler uygun bir araç gelene kadar bekleyebilirdi.Hemen gözaltı politikalarımızı güncelleyerek bu uygulamanın kaldırılması kararını aldık. Atlı polislerin kullandığı tüm yöntemleri gözden geçireceğiz."

BBC'ye konuşan Galveston Adalet Koalisyonu adlı sivil toplum kuruluşunun direktörü olan Leon Philips, "Söz konusu kişi beyaz olsaydı ona kesinlikle böyle davranmazlardı" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş'tan transfer isyanı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş'tan transfer isyanı
Erdoğan imzaladı merakla beklenen Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kadrosu belli oldu
Erdoğan imzaladı merakla beklenen Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kadrosu belli oldu
Ekrem İmamoğlu tartışma yaratan Kaz Dağları için harekete geçti Kanada Büyükelçisi ile görüştü
Ekrem İmamoğlu tartışma yaratan Kaz Dağları için harekete geçti Kanada Büyükelçisi ile görüştü
Kurban Bayramında otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
Kurban Bayramında otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
AK Parti fahri kurucusu Rüstem Zeydan istifa etti! Tutuklu HDP'li vekilin abisiydi
AK Parti fahri kurucusu Rüstem Zeydan istifa etti! Tutuklu HDP'li vekilin abisiydi
Rusya'dan ABD'ye ekonomik terörizm suçlaması
Rusya'dan ABD'ye ekonomik terörizm suçlaması
ÖNCEKİ HABERLER
Yer Zeytinburnu! Elleri ve kolları bağlı halde bulundu
Yer Zeytinburnu! Elleri ve kolları bağlı halde bulundu
Bahçelievler'de dehşet yaşandı: Akrabaların kavgasında kan döküldü
Bahçelievler'de dehşet yaşandı: Akrabaların kavgasında kan döküldü
Falcao'nun paylaşımı heyacanlandırdı İşte Galatasaray'a imza atacağı tarih
Falcao'nun paylaşımı heyacanlandırdı İşte Galatasaray'a imza atacağı tarih
KYK yurt başvuruları 2019 ne zaman başlıyor KYK iş takvimi
KYK yurt başvuruları 2019 ne zaman başlıyor KYK iş takvimi
Yatırımlarda devlet yardımlarına "kâr payı desteği" eklendi
Yatırımlarda devlet yardımlarına "kâr payı desteği" eklendi
Umut Meraş'tan Bursaspor'a transfer tepkisi
Umut Meraş'tan Bursaspor'a transfer tepkisi
Yorumlar