Adana'da 40 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

ÖSYM AİS DGS tercihleri ne zaman DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Diego Forlan futbola veda etti

Teksas'da at üzerindeki iki beyaz polis siyah adamı iple bağlayarak yürüttü

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