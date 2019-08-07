HABER /  YEREL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Adana'da 40 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı
Adana'da 40 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

ADANA'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 40 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada bagaj kapağına gizlenmiş 40 bin uyuşturucu hap bulundu. Sürücü Volkan B. (21) gözaltına alındı.

Polis ayrıca Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde uyuştucuru satıcıları Mikail B. ve Sedat K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinden sentetik uyuşturucu çıktı. 

Şüpheliler polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş'tan transfer isyanı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş'tan transfer isyanı
Erdoğan imzaladı merakla beklenen Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kadrosu belli oldu
Erdoğan imzaladı merakla beklenen Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kadrosu belli oldu
Ekrem İmamoğlu tartışma yaratan Kaz Dağları için harekete geçti Kanada Büyükelçisi ile görüştü
Ekrem İmamoğlu tartışma yaratan Kaz Dağları için harekete geçti Kanada Büyükelçisi ile görüştü
Kurban Bayramında otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
Kurban Bayramında otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
AK Parti fahri kurucusu Rüstem Zeydan istifa etti! Tutuklu HDP'li vekilin abisiydi
AK Parti fahri kurucusu Rüstem Zeydan istifa etti! Tutuklu HDP'li vekilin abisiydi
Rusya'dan ABD'ye ekonomik terörizm suçlaması
Rusya'dan ABD'ye ekonomik terörizm suçlaması
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da polisten kaçıyordu Çubuk Çayı'na düştü
Ankara'da polisten kaçıyordu Çubuk Çayı'na düştü
ÖSYM AİS DGS tercihleri ne zaman DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
ÖSYM AİS DGS tercihleri ne zaman DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Diego Forlan futbola veda etti
Diego Forlan futbola veda etti
Teksas'da at üzerindeki iki beyaz polis siyah adamı iple bağlayarak yürüttü
Teksas'da at üzerindeki iki beyaz polis siyah adamı iple bağlayarak yürüttü
Yer Zeytinburnu! Elleri ve kolları bağlı halde bulundu
Yer Zeytinburnu! Elleri ve kolları bağlı halde bulundu
Dini ölçülere kurbanlık seçimi nasıl olmalı hangi hayvanlar kurbanlık olmaz
Dini ölçülere kurbanlık seçimi nasıl olmalı hangi hayvanlar kurbanlık olmaz
Yorumlar