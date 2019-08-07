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Kayserispor, Alpay Çelebi'yi kadrosuna kattı

İhlas Haber Ajansı
Kayserispor, Alpay Çelebi'yi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, stoper Alpay Çelebi'yi renklerine kattı.

İstikbal Mobilya Kayserispor savunmaya takviye yaptı ve Beşiktaş forması giyen genç stoper Alpay Çelebi ile anlaştı. Sarı Kırmızılı kulüp Kayseri’ye gelen Alpay Çelebi ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi yaptı. 
Kayserispor forması ile başarılı olmak istediğini ifade eden genç oyuncu “Beşiktaş’tan kiralık olarak Kayserispor’a transfer oldum. Yeni bir başlangıç benim için. Başarılı olmaya geldim” dedi. 

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