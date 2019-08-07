HABER /  EKONOMİ
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na şirketlere iştirak edebilme yetkisi verildi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na şirketlere iştirak edebilme yetkisi verildi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki şirketlere iştirak edebilecek. Bakanlık, sigortacılık ve özel emeklilik sistemine ilişkin düzenlemeler de yapabilecek.

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte o kararlar

43 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görevlerine ilişkin 217'nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine " ve Hazine'nin Cumhurbaşkanı kararı ile yurtiçindeki ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak" ifadesi eklendi.

Bunun yanı sıra aynı maddenin birinci fıkrasına (i) ve (p) bentleri eklendi.

Bentlerde Hazine ve Maliye Bakanlığına şu yetkiler veriliyor:

(i) Finansal piyasalara ilişkin yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak.

(p) Sigortacılık ve özel emeklilik sistemine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak ve uygulamayı izlemek, denetimini yürütmek ve geliştirilmesine ilişkin esasları belirlemek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rize'de 500 yıllık çivisiz cami! Temizleyen cennete gider diyorlar
Foto Galeri Rize'de 500 yıllık çivisiz cami! Temizleyen cennete gider diyorlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Doğu Perinçek'ten dikkat çeken değerlendirme! Pençe varsa açılım olmaz
Doğu Perinçek'ten dikkat çeken değerlendirme! Pençe varsa açılım olmaz
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş'tan transfer isyanı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş'tan transfer isyanı
Erdoğan imzaladı merakla beklenen Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kadrosu belli oldu
Erdoğan imzaladı merakla beklenen Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kadrosu belli oldu
Ekrem İmamoğlu tartışma yaratan Kaz Dağları için harekete geçti Kanada Büyükelçisi ile görüştü
Ekrem İmamoğlu tartışma yaratan Kaz Dağları için harekete geçti Kanada Büyükelçisi ile görüştü
Kurban Bayramında otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
Kurban Bayramında otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
AK Parti fahri kurucusu Rüstem Zeydan istifa etti! Tutuklu HDP'li vekilin abisiydi
AK Parti fahri kurucusu Rüstem Zeydan istifa etti! Tutuklu HDP'li vekilin abisiydi
ÖNCEKİ HABERLER
Kayserispor, Ben Rienstra'yı transfer etti
Kayserispor, Ben Rienstra'yı transfer etti
Kayserispor, Alpay Çelebi'yi kadrosuna kattı
Kayserispor, Alpay Çelebi'yi kadrosuna kattı
Rusya'da genç kız özçekim yapmak isterken feci şekilde öldü
Rusya'da genç kız özçekim yapmak isterken feci şekilde öldü
Rusya'ya vizesiz seyahat! Dışişlerinden önemli açıklama
Rusya'ya vizesiz seyahat! Dışişlerinden önemli açıklama
Antalya'da ceviz büyüklüğünde dolu! Mahsüller zarar gördü
Antalya'da ceviz büyüklüğünde dolu! Mahsüller zarar gördü
Polis Akademisi polis alımı başvurusu yapma TC ile EGM sayfasına giriş
Polis Akademisi polis alımı başvurusu yapma TC ile EGM sayfasına giriş
Yorumlar 30 yorum