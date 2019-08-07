Hazine ve Maliye Bakanlığı'na şirketlere iştirak edebilme yetkisi verildi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki şirketlere iştirak edebilecek. Bakanlık, sigortacılık ve özel emeklilik sistemine ilişkin düzenlemeler de yapabilecek.

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte o kararlar

43 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görevlerine ilişkin 217'nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine " ve Hazine'nin Cumhurbaşkanı kararı ile yurtiçindeki ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak" ifadesi eklendi.

Bunun yanı sıra aynı maddenin birinci fıkrasına (i) ve (p) bentleri eklendi.

Bentlerde Hazine ve Maliye Bakanlığına şu yetkiler veriliyor:

(i) Finansal piyasalara ilişkin yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak.

(p) Sigortacılık ve özel emeklilik sistemine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak ve uygulamayı izlemek, denetimini yürütmek ve geliştirilmesine ilişkin esasları belirlemek.