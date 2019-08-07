Falcao'nun paylaşımı heyacanlandırdı İşte Galatasaray'a imza atacağı tarih

Falcao'nun Galatasaray'a imza atacağı tarih belli olurken Kolombiyalı golcünün Muslera'nın paylaşımını beğenmesinin ardından Türk iç mimarla olan fotoğrafını kendi hesabında yayınlaması bu işin bittiği şeklinde yorumlandı.

Galatasaray'ın uzun süredir uğraştığı ve yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferinin akıbeti belli oldu. Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'ın yolunu gözlediği Radamel Falcao adım adım sarı-kırmızılı kulübe yaklaşıyor.

3 yıl için 5.5 milyon Euro para alacak

Bilindiği gibi Galatasaray, Falcao ile 3 yıllık ön anlaşma yaptı. Kolombiyalı futbolcu sezon başına tam 5.5 milyon Euro para alacak. Aslan'ın başarı kriterlerine göre bu rakam da artacak ve toplamda bir sezon boyunca 7 milyon Euro'ya ulaşabilecek.. Falcao transferindeki sorunsa Monaco kulübü.

Menajere şart koşuldu

Oyuncunun yıllık 8 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak isteyen Fransız ekibi menajer Mendes'e bir şart koştu: "Falcao'yu bırakıyoruz ama sen de bize bedelsiz, daha ucuz ve iyi bir golcü bulacaksın". Mendes ve Ahmet Bulut bu konuda çalışırken, 33 yaşındaki yıldız futbolcu da beklemeye geçti.

Bu hafta ya bitecek ya da defter kapanacak

Önceki gün Monaco'ya dönen Falcao, kritik görüşme için yarını işaret etti. Mendes ve Bulut bir kez daha Fransız temsilcisiyle masaya oturacak. Falcao transferi bu hafta ya bitecek ya da defter kapanacak. Ancak bitme olasılığı Galatasaray lehine yüzde 90 olduğu belirtildi.

Muslera'yı beğendi

Falcao, beğenilerine bir yenisini daha ekledi. Bu kez de Muslera’nın "Yeni Sezona Hazırız" gönderisini beğendi.

Türk mimarla olan fotoğrafını paylaştı

Türk iç mimar Şafak Çak'ın “Yakında barbekü için bekliyorum” açıklamasıyla yaptığı paylaşımı Falcao beğendi. Falcao aynı fotoğrafı kendi hesabından da paylaştı. Kolombiyalı golcünün peş peşe yaptığı hareketler Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırırken bu transferin artık bittiği şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu.